Constanta: Un pompier de 48 de ani a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19

Ziare.

com

Pompierul a fost internat initial pe 12 aprilie la spitalul din Cernavoda, fiind transferat succesiv la spitalele din Medgidia, Constanta, iar noaptea trecuta la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti."Acesta a fost internat pe data de 12.04.2020 la spitalul de la Cernavoda, ulterior fiind transferat la Spitalul Medgidia, iar in data de 13.04.2020 a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Constanta, fiind confirmat pozitiv cu COVID 19. In cursul zilei de ieri a fost transferat la Bucuresti, la Institutul "Matei Bals", acolo unde, din nefericire, a decedat in cursul noptii trecute", informeaza un comunicat de presa transmis de ISU "Dobrogea".Conform sursei citate, barbatul, plutonier adjutant, era pompier salvator in cadrul ISU "Dobrogea" din anul 2007, fiind incadrat conducator auto pe autospecialele de stingere."Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta isi exprima regretul profund pentru decesul colegului nostru si transmite condoleante familiei indurerate de acasa, dar si familiei pompierilor pentru aceasta grea pierdere suferita. Acesta a fost un militar desavarsit si un camarad de nadejde. In timpul carierei sale militare a avut doar recompense din partea comenzii inspectoratului", subliniaza reprezentantii ISU.Ei au precizat ca spatiile si mijloacele de interventie ale unitatii in care activa pompierul au fost dezinfectate, iar colegii care au intrat in contact cu acesta sunt in autoizolare si monitorizati din punct de vedere medical.In afara de acest pompier, alte cinci decese cauzate de noul coronavirus au mai fost raportate duminica dimineata