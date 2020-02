Copil de 9 ani gasit mort intr-un loc de joaca din Fagaras - Politistii au deschis un dosar penal

Ziare.

Potrivit datelor furnizate de IJP Brasov, sambata seara, in jurul orei 20.26, politistii din Fagaras au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca la un loc de joaca, amplasat pe raza municipiului, se afla o persoana, in varsta de 9 ani, in stare de inconstienta, scrie Observatorul de Brasov. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical, care in urma efectuarii protocolului de resuscitare, a declarat decesul copilului.Cadavrul a fost ridicat si transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei reale a decesului.In cauza, s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de "ucidere din culpa", instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetarilor.