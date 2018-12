Decesele care au indoliat lumea in anul 2018

Ziare.

Printre ei se numara savanti, lideri politici, actori, regizori, cantareti, sportivi, scriitori sau pur si simplu oameni care au revolutionat domeniile in care au activat.Haideti sa trecem in revista cele mai mari nume ale lumii care au plecat dintre noi in anul 2018.Solista trupei The Cranberries s-a inecat in baie, dupa ce a consumat alcool in exces , in hotelul London Hilton on Park Lane din capitala britanica. Era cunoscut faptul ca artista suferea de tulburare bipolara. Dolores si trupa se aflau la Londra pentru o sesiune de inregistrari.Cantareata irlandeza a debutat la 18 ani alaturi de The Cranberries si melodiile lor au avut un mare succes, strangand fani din numeroase generatii cu hituri ca "Zombie", "Linger" sau "Dreams". Avea 46 de ani.Fondator al IKEA, suedezul a cunoscut succesul incepand cu anul 1956, iar de atunci afacerea sa a crescut extrem de mult, avand in prezent venituri anuale de circa 50 de miliarde de euro. Compania a fost fondata in anul 1943, cand Kamprad avea doar 17 ani, iar omul de afaceri a fost cunoscut pentru un stil de viata extrem de modest, in contrast cu averea colosala. Avea 91 de ani.Fostul capitan al echipei Fiorentina a murit dupa un infarct miocardic. Fundasul central a jucat peste 300 de meciuri pentru echipe precum AS Roma, Fiorentina si Cagliari, fiind crescut la juniorii lui AC Milan. In nationala Italiei avea 14 prezente si un gol, marcat in anul 2013, la Cupa Confederatiilor, unde a cucerit bronzul. Avea 31 de ani.A fost considerat unul dintre cei mai buni oameni de stiinta de la Albert Einstein incoace. Principalele sale domenii de cercetare au fost cosmologia teoretica, relativitatea generala si mecanica cuantica.Astrofizicianul a elaborat un model matematic asupra originii si evolutiei Universului in expansiune din momentul "marii explozii initiale" si a intreprins studii asupra relatiei dintre gaurile negre din Univers si termodinamica. Este autorul volumului "Scurta istorie a timpului", una dintre cele mai de succes carti din literatura stiintifica.In 1963, pe cand avea doar 21 de ani, Hawking a fost diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica. I s-au dat cel mult doi ani de trait. Pe masura ce a inaintat in varsta, paralizia a progresat, iar Hawking a devenit complet imobilizat si si-a pierdut vocea. A putut sa comunice cu ajutorul unui computer sofisticat, conceput special pentru el, si a continuat astfel activitatea didactica. A fost sef al catedrei de matematica de la Universitatea Cambridge, un post detinut in trecut si de Isaac Newton.In 2014, viata lui Stephen Hawking a devenit subiectul filmului "The Theory of Everything". Avea 76 de ani.Regizorul de origine ceha este unul dintre cei mai prestigiosi din istoria cinematografiei, avand doua premii Oscar pentru doua filme antologice - "Zbor deasupra unui cuib de cuci" (1975) si "Amadeus" (1984) . De asemenea, a mai fost nominalizat, tot la regie, pentru filmul "Poporul vs. Larry Flynt" (1996) . Pentru fiecare dintre cele trei filme a castigat si cate un Glob de Aur si a mai regizat, printre altele, "Man on the Moon" (1999), cu Jim Carrey si Danny DeVito. Avea 86 de ani.A fost singura femeie din istoria SUA care a avut atat sotul, cat si unul dintre fii presedinte al tarii. A fost casatorita 73 de ani cu fostul presedinte George H. W. Bush, iar doi dintre cei sase copii ai sai au fost George W. Bush, presedinte al SUA intre 2001 si 2009, si Jeb Bush, guvernator de Florida intre 1999 si 2007 si candidat la alegerile primare republicane pentru Casa Alba in 2016. Avea 92 de ani.Celebrul DJ suedez, pe numele sau Tim Bergling, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din capitala Omanului, Muscat. Cauza oficiala a mortii este sinuciderea A fost nominalizat de doua ori la premiile Grammy, iar in anul 2016 a renuntat la a mai sustine turnee, din cauza stresului si a problemelor de sanatate psihica. Printre cele mai cunoscute cantece ale sale sunt "Wake Me Up", "Hey Brother" si "Waiting for Love". Avea 28 de ani.Fostul antrenor si jucator francez de fotbal a murit din cauza cancerului. A jucat pentru Aix (1964-1966) si Nantes (1966-1982) si a strans 58 de selectii in nationala Frantei, pentru care a marcat 4 goluri. A urmat apoi o cariera in antrenorat, pregatind, printre altele, nationalele Frantei, Camerunului, Tunisiei si Marocului. Sub conducerea sa, nationala Frantei a ocupat locul 3 la Cupa Mondiala din 1986. Avea 70 de ani.Autorul american a inceput sa scrie proza scurta pentru Paris Review, Esquire, The New Yorker si alte reviste, in timp ce preda la Universitatea din Chicago. A fost distins cu un premiu Pulitzer, pentru unul dintre volumele de referinta ale ultimului secol, "Pastorala americana", scris in 1997. In anul 2001, Roth a primit primul premiu Franz Kafka, in Praga. A fost prieten al lui Norman Manea, emigrat in SUA in 1986, alaturi de care si-a dorit sa fie inmormantat. Avea 85 de ani.Aretha Franklin era una dintre cele mai cunoscute cantarete americane, fiind supranumita "regina muzicii soul". Ultimul sau recital a fost sustinut in luna noiembrie 2017, la gala anuala a Fundatiei anti-SIDA infiintata de Elton John.Artista si-a inceput cariera muzicala cantand gospel in biserica tatalui sau, iar de-a lungul vietii a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel si pop. Franklin a castigat 20 de premii Grammy, dintre care 8 au fost consecutive, intre anii 1968 si 1975. "I say a little prayer" si "Respect" sunt doua dintre cele mai cunoscute cantece ale sale. Avea 76 de ani.Fostul secretar general al ONU in perioada ianuarie 1997-decembrie 2006 a primit premiul Nobel pentru Pace in anul 2001. Nascut in Ghana, Kofi Annan a absolvit Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Kumasi si a urmat studii de economie in cadrul Colegiului Macalester din SUA, dar si la Institutul universitar de inalte studii internationale din Geneva. Avea 80 de ani.Fostul candidat la prezidentiale al republicanilor in anul 2008, cand Barack Obama a castigat primul mandat de presedinte, John McCain a murit dupa o suferinta provocata de o tumora cerebrala. A fost pilot in timpul razboiului din Vietnam, prizonier de razboi cinci ani si a avut sase mandate de senator. Avea 82 de ani.Actorul american a murit in urma unui atac de cord. Reynolds a aparut in aproape 200 de roluri, intr-o cariera de aproape 60 de ani, fiind nominalizat la premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul "Boogie Nights" (1997) . Printre filmele in care a jucat se numara "The Longest Yard" (2005), "Deliverance" (1972), "Smokey and the Bandit" (1977) si "Striptease" (1996) . Avea 82 de ani.Unul dintre cei mai cunoscuti cantareti francezi, Aznavour inca a fost activ pe scena pana in ultimul an al vietii. S-a nascut la Paris, fiind fiul unor imigranti armeni, si era supranumit "Sinatra francez". A compus peste 1.000 de cantece in mai multe limbi si a aparut peste 60 de filme, fiind totodata pe coloana sonora a 150 de pelicule.Printre cei cu care a colaborat se numara Edith Piaf, Fred Astaire, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Ray Charles, Bob Dylan, Liza Minnelli, Elton John, Jose Carreras, Laura Pausini, Nana Mouskouri si Julio Iglesias. In 2017, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. Avea 94 de ani.Soprana a murit in orasul in care s-a nascut, Barcelona. Intr-o cariera de mai bine de jumatate de secol, Montserrat Caballe a sustinut peste 4.000 de recitaluri, fiind o adevarata legenda a operei. A cantat cu nume precum Luciano Pavarotti, Placido Domingo si Jose Carreras, dar si cu Freddie Mercury. Avea 85 de ani.Cofondator al Microsoft, Paul Allen a fost un investitor, antreprenor si filantrop care a influentat multe aspecte ale vietii moderne - de la tehnologie si stiinta la sport si muzica. Allen si Bill Gates au infiintat compania in 1975, iar in 2012 Allen s-a retras pentru a fonda si prezida Vulcan, o companie de investitii cu sediul la Seattle care gestioneaza active din cultura, imobiliare, media si sport. Era si proprietarul echipei de fotbal american Seattle Seahawks. Averea lui este estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Avea 65 de ani.Legendarul creator al supereroilor Marvel, printre care Iron Man, Spider-Man, X-Men, Hulk sau Thor, Stan Lee, a fost fiul unor imigranti romani. S-a nascut in Manhattan, iar in 1939 a inceput sa lucreze pentru Timely Comics, azi Marvel Comics.Astazi, supereroii creati de el fac parte dintr-o industrie uriasa, de zeci de miliarde de dolari. A fost casatorit 70 de ani cu Joan Boocock Lee. Avea aproape 96 de ani.Castigator a doua premii Oscar, cu "The Last Emperor" (1987), celebrul regizor italian suferea de cancer si era imobilizat intr-un scaun cu rotile. Bertolucci si-a inceput cariera la inceputul anilor '60, a regizat zeci de filme, printre care "Ultimul tango la Paris" si "Conformistul", la inceputul anilor '70, pentru amandoua fiind nominalizat la premiul Oscar. Avea 77 de ani.A fost cel de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite, care a ocupat functia intre 1989 si 1993. Din anul 2012, suferea de o forma a bolii Parkinson. Inainte de a fi ales in functia de presedinte, George H.W. Bush, tatal lui George W. Bush, a absolvit Universitatea Yale (economie), a fost pilot decorat in Marina americana, a indeplinit functia de congressman, a fost delegat la Natiunile Unite, presedinte al Partidului Republican si director al CIA. Avea 94 de ani.