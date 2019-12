Decesele care au indoliat lumea in anul 2019

Ziare.

com

Printre ei se numara scriitori, lideri politici, actori, regizori, cantareti, sportivi, oameni care au fost emblematici pentru domeniile lor.Haideti sa trecem in revista cele mai mari nume ale lumii care au plecat dintre noi in anul 2019.Actorul britanic a fost de cinci ori nominalizat la Premiul Oscar, in perioada 1964-2001, de patru ori fiind pentru actor in rol principal. A jucat in filme precum "Skyfall" si "Ultimatumul lui Bourne", avand roluri centrale in "Big Fish" sau "Erin Brockovich". In "Crima in Orient Expres" l-a interpretat pe detectivul Hercule Poirot. Cariera lui cinematografica se intinde pe mai bine de jumatate de secol, dupa ce a inceput in teatru si televiziune. Avea 82 de ani.Portarul Angliei la Cupa Mondiala castigata in 1966, Gordon Banks este considerat unul dintre cei mai mari goalkeeperi din istorie. Banks a castigat de 6 ori titlul de cel mai un portar FIFA al anului si a strans in cariera sa 71 de selectii in nationala Angliei. In 1966, a aparat inclusiv in finala cu Germania, cand englezii au castigat singurul trofeu mondial din istoria lor. A jucat, printre altele, la Leicester City si Stoke. Avea 81 de ani.Karl Otto Lagerfeld, nascut la Hamburg, a fost designer vestimentar si fotograf. Designerul, care si-a inceput cariera ca asistent al lui Pierre Balmain in 1955, s-a alaturat Chanel in 1983. In primul sau sezon, se spunea ca "lucreaza 16 ore pe zi si este incantat sa o faca". Avea 85 de ani.Actorul american a jucat rolul lui Dylan in serialul "Beverly Hills, 90210". A murit in urma unui atac cerebral din care nu s-a putut recupera. Recent, actorul l-a interpretat pe Fred Andrews in serialul de succes "Riverdale". Perry a jucat si in filme ca "Buffy, vanatoarea de vampiri" si a avut aparitii si in "Al cincilea element" si "Once Upon a Time... in Hollywood". Avea 52 de ani.Solistul trupei Prodigy s-a sinucis, fiind gasit mort intr-o dimineata in locuinta sa din Marea Britanie. Autopsia a relevat ca acesta s-a spanzurat. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numara "Firestarter" si "Breathe". Avea 49 de ani.Nascuta in Cincinnati, statul american Ohio, Doris Day era celebra pentru numeroase melodii si comedii romantice. Ea a devenit cunoscuta dupa lansarea "Sentimental Journey", in 1945, care a devenit imnul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. In 1946, ea a devenit cel mai bine platita cantareata din lume. "Que Sera Sera" este o alta piesa emblematica interpretata de Day.Cariera in film a inceput cu "Romance on the High Seas", in 1948. Au urmat roluri marcante din "My Dream is Yours", "Tea for Two" si "I'll See You in My Dreams". Ea a jucat si in "The Man Who Knew Too Much", al lui Alfred Hitchcock, si a avut si sitcomul "The Doris Day Show" (1968-1973).A obtinut trei Globuri de Aur si a fost nominalizata la Oscar pentru rolul din "Pillow Talk". Avea 97 de ani.Fostul mare pilot de Formula 1 a murit la opt luni de cand a efectuat un transplant de plamani.Lauda va ramane in amintirea iubitorilor sportului ca fiind unul dintre cei mai respectati piloti de Formula 1. El are doua titluri mondiale cu Ferrari, in 1975 si 1977, si unul cu McLaren, in 1984.Momentul care i-a marcat cariera este accidentul grav suferit in 1976, in timpul Marelui Premiu al Germaniei, dupa care s-a ales cu arsuri pe o mare parte din corp. Chiar si asa, el a revenit in circuit si a concurat la un nivel inalt.In total, el a castigat 25 de curse din cele 171 la care a luat startul. Dupa retragerea din cariera, Lauda a si-a creat o companie aeriana proprie. Avea 70 de ani.Fotbalistul spaniol a murit in urma unui accident ce a avut loc pe o autostrada din Spania, in apropierea orasului Sevilla.Reyes a fost un fotbalist foarte bun ce a evoluat in cariera pentru echipe de top precum FC Sevilla, Arsenal Londra, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica Lisabona sau Espanyol Barcelona. Jucatorul, care inca activa in liga a doua din Spania, a strans si 21 de selectii pentru nationala Spaniei, reusind sa marcheze patru goluri.Fostul mijlocas a avut un CV impresionant, reusind sa castige de cinci ori Europa League (un record), Supercupa Europei si Premier League. De asemenea, el a avut in palmares si o finala de Liga Campionilor. Avea 35 de ani.Fostul presedinte al UEFA, suedezul este considerat "parintele Ligii Campionilor", dupa ce in mandatul sau a fost introdusa cea mai importanta competitie intercluburi din Europa. Lennart Johansson a condus UEFA timp de 17 ani, in perioada 1990-2007 si a detinut si functia de vicepresedinte al FIFA. Avea 89 de ani.Regizorul italian a murit in locuinta sa din Roma. A devenit celebru ca producator de opera prin spectacolele grandioase pe care le-a pus in scena si in calitate de regizor, aducand pe marile ecrane adaptari dupa piese de teatru celebre, precum "Romeo si Julieta" sau "Imblanzirea scorpiei", cu Elizabeth Taylor si Richard Burton in rolurile principale."Iisus din Nazaret", "Otello", "Hamlet" sau "La ceai cu Musolini" sunt printre cele mai celebre filme ale sale. A fost nominalizat de doua ori la premiile Oscar - pentru regia filmului "Romeo and Juliet" (1968) si pentru scenografia "La traviata" (1982). Avea 96 de ani.Fostul presedinte egiptean a murit dupa ce i s-a facut rau si a lesinat, in timpul unei audieri la tribunal. In vara lui 2012, a devenit primul presedinte liber ales din istoria Egiptului, la un an de la indepartarea de la putere a predecesorului sau, Hosni Mubarak. A fost la randul sau inlaturat de la putere in 2013, in urma unor manifestatii in masa impotriva regimului sau islamist. Avea 67 de ani.Devenit celebru pentru rolul din "Blade Runner" (1982), actorul olandez a aparut si in filme precum "Batman Begins" si "Sin City", ambele din 2005. A castigat Globul de Aur in anul 1988, primind o nominalizare si in 1995. Avea 75 de ani.Actorul era fratele lui Jane Fonda si fiul lui Henry Fonda si a murit din cauza cancerului la plamani. A fost de doua ori nominalizat la Premiul Oscar, iar printre cele mai cunoscute filme in care a jucat se numara "Jackie Brown" si "3:10 to Yuma". A devenit insa celebru cu "Easy Rider", film aparut in urma cu 50 de ani. Avea 79 de ani.Chirac a fost presedintele Frantei din 1995 pana in 2007 si a avut una dintre cele mai lungi cariere politice continue din Europa - a fost de doua ori presedinte, de doua ori prim-ministru si 18 ani primar al Parisului.Jacques Chirac este cunoscut pe plan international mai ales pentru opozitia sa fata de interventia militara americana din Irak. Franta a refuzat in 2003 sa participe la invazia irakiana, in ciuda apartenentei la NATO. Avea 86 de ani.Scriitorul si disidentul rus a murit in Cambridge, in Anglia. In anii '60 si '70, a facut parte din miscarea disidenta din URSS, iar in 1972, el a fost condamnat la doi ani de inchisoare si la 5 ani de exil pentru activism antisovietic. De altfel, perioada 1963-1975 a petrecut-o in inchisoare, lagare de munca si spitale psihiatrice si a facut greva foamei de nenumarate ori.In 1976 a facut parte din schimbul de prizonieri cu Luis Corvalan, lider al Partidului Comunist din Chile. A ajuns in Occident apoi, dupa care inapoi in URSS dupa anul 1991. In 1995 a publicat "Judgement in Moscow", in care a dezvaluit legaturile secrete ale Kremlinului cu guvernele democratice din Europa de Vest, producand un scandal urias. Avea 76 de ani.Solista trupei Roxette a avut o tumora cerebrala, iar anuntul mortii sale mentiona ca "a murit in urma unor complicatii ale unei boli anterioare". Trupa sa a devenit celebra pentru hituri precum "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart" si "Spending My Time" . Avea 61 de ani.Actorul american, care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru filmul "Do the Right Thing" (1989), a avut o cariera de peste 50 de ani. A jucat in peste 100 de filme, inclusiv in regia lui Sergio Leone, in "Once Upon a Time in America", dar si in "Nasul 2" si in "Leon". Avea 86 de ani.