Doi barbati au fost gasiti morti intr-o padure din Sibiu, cu sticle de spirt langa ei

Ziare.

com

Cei doi se aflau la o distanta de un kilometru unul fata de altul, insa langa ambele cadavre au fost descoperite sticle de spirt, arata Nova TV . Conform primelor informatii, cei doi ar fi spus ca merg sa culeaga ciuperci.Conform unor surse, este posibil ca cei doi sa se fi otravit si cu ciuperci, dar cauza mortii va fi stabilita in zilele urmatoare."La data de 5 mai 2020, in jurul orei 7:45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Medias au fost sesizati despre faptul ca, in apropierea unui canton din extravilanul localitatii Boian, se afla trupul decedat al unui barbat in varsta de 45 de ani.In aceeasi dimineata, in jurul orei 10:17, politistii au fost sesizati din nou despre faptul ca, la o distanta de aproximativ un kilometru fata de cantonul in cauza, pe un drum forestier, se afla cadavrul unui alt barbat, in varsta de 51 de ani", a declarat Elena Welter, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Sibiu.Welter a precizat ca cei doi barbati erau angajati ai firmei de exploatare a lemnului care actiona in zona cantonului din Boian."Din primele cercetari efectuate la fata locului, pe trupurile celor doi. Decedatii au fost preluati de Serviciul de Medicina Legala Sibiu pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la deces. In ambele cazuri, cercetarile sunt continuate de catre politistii Sectiei 2 Politie Rurala Medias sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a punctat Elena Welter.