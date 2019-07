Doi ciobani au fost gasiti morti intr-o fantana din judetul Dolj

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, duminica dimineata pompierii au fost anuntati prin apel la 112 ca ar fi o persoana posibil inecata intr-o fantana, in comuna Ciupercenii Noi, satul Smardan, iar la fata locului s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Calafat cu o autospeciala.In momentul in care echipa de interventie a ajuns la fata locului a constatat ca este vorba de o fantana in camp, aproape de o stana, in care se vedea plutind o persoana. Diametrul fantanii era de un metru, iar adancimea pana la luciul de apa era de aproximativ opt metri.Pompierii au actionat pentru scoaterea persoanei respective din fantana, iar dupa o verificare atenta si dupa o discutie cu proprietarul stanei au mai gasit o persoana in fantana.Astfel, pompierii au scos din apa doi barbati de 44 si 38 de ani, ciobani la doua stane, acestia fiind decedati.Politistii spun ca nu au fost gasite urme de violenta pe trupurile celor doi si au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc evenimentul.