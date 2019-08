Doi muzicieni britanici si bebelusul lor au murit intr-un acccident aviatic in Alpii elvetieni

Ziare.

com

Cuplul, format din Jonathan Goldstein si Hannah Marcinowicz, au postat imagini din calatoria in care se aflau pe Facebook. Ultima fotografie a fost postata sambata dupa-amiaza, in care el apare pilotand avionul, iar ea isi tinea in brate fetita, de numai sase luni.Acestia au decolat duminica dimineata de pe aeroportul La Blecherette din Lausanne.Politia din cantonul elvetian Valais nu a facut publice numele celor trei, dar a anuntat ca o aeronava Piper care se indrepta catre Italia s-a prabusit duminica dimineata in trecatoarea Simplon din Muntii Alpi, iar in accident au murit trei persoane, inclusiv un copil."Noi toti suntem devastati de vestea mortii lui Jonathan, Hannah si Saskia. Ii iubim foarte mult. Erau atat de fericiti impreuna si ne va fi extrem de dor de ei. Cerem mass-media sa respecte intimitatea familiei in acest moment extrem de dificil", a transmis intr-un comunicat purtatorul de cuvant al familiei.