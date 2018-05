Doi oameni au murit si unul este in soc anafilactic dupa ce au fost atacati de albine in Buzau

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Buzau, echipajele au fost solicitate sa intervina, prin 112, dupa ce albinele unei stupine au devenit foarte agresive, la intarea in localitatea Aldeni din judetul Buzau si au atacat trei persoane, dintre care doua au murit."Au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si una e in soc anafilactic. La fata locului sunt autoritatile locale, SAJ Buzau, apicultori, IPJ, jandarmi pentru a izola zona si pentru a proteja populatia", arata Jandarmeria Buzau.La randul sau, prefectul judetului Buzau, Carmen Echim, a declarat ca albinele au devenit agresive dupa ce stupii in care erau transportate s-au rasturnat pe drum."Au vrut sa le mute din cate am inteles. La un moment dat, probabil nu au fost asigurate bine, stupinele s-au rasturnat pe drum. Au vrut sa le ridice in masina si atunci albinele au atacat", a declarat Ichim.Prefectul a mai precizat ca deocamdata nu se stie cine este proprietarul albinelor.