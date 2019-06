Doi soti din Brasov au fost gasiti morti in gradina casei

Ziare.

com

Potrivit politistilor, pe trupurile lor nu existau urme de violenta.Politistii din Brasov fac cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, dupa ce doi batraini au fost gasiti decedati."Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Cu ocazia verificarilor, politistii au stabilit faptul ca doua persoane, sot si sotie, in varsta de 72 ani, respectiv 70 ani din localitatea Bucium, judetul Brasov au fost gasite decedate in gradina imobilului unde locuiesc. Cadavrele au fost ridicate si transportate la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei reale a decesului", au transmis reprezentantii IPJ Brasov.Potrivit politistilor, pe cadavrele celor doi batrani nu existau urme de violenta.