Dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat ar fi murit intepat de viespi

El a fost gasit in stare de inconstienta, intr-o padure din Murgeni, la fata locului fiind trimise doua echipaje medicale."Pacientul a fost gasit in stop cardio-respirator, fiind aplicate manevre de resuscitare. Din pacate, viata barbatului nu a putut fi salvata, echipajele de la fata locului declarand decesul", a precizat managerul SAJ Vaslui, Aurora Popa.Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, iar medicii legisti urmeaza sa stabileasca, in urma necropsiei, cauza decesului.