Eroare in raportarea deceselor de Covid-19: Sase morti au fost dublati, dar bilantul ramane acelasi

Ziare.

com

"Avand in vedere raportarea dubla a 6 decese (899 - 904) din judetul Suceava din data de 08.05.2020", INSP revine cu doua rectificari, comunicate in mesaje succesive.Mai intai, trei decese au fost reevaluate, dupa cum urmeaza:- Femeie, 67 ani, judet Dolj, decedata in 8 mai.- Femeie, 99 ani, judet Arad, decedata in 8 mai.- Femeie, 79 ani, judet Timis, decedata in 8 mai.De asemenea, au fost inlocuite ulterior si datele de la decesul 892 care era dublat cu 890.- Barbat, 78 ani, judet Arad, decedat in 8 mai.In cursul diminetii, GCS a revenit si cu celelalte trei decese dublate:"In continuarea rectificarilor celor 6 decese (899 - 904) din judetul Suceava care au fost dublate, INSP a transmis si inlocuirea celor 3 ramase restante, dupa cum urmeaza:- Femeie, 89 ani, judet Vrancea.Data confirmare: 10.04.2020.Data deces: 09.05.2020.Comorbiditati: HTA gr.III. Boala hepatica cronica.- Barbat, 67 ani, judet SibiuData confirmare: 24.04.2020.Data deces: 08.05.2020.Comorbiditati: Obezitate gr.II. HTA. Diabet zaharat tip II. Abces pancreatic- Femeie, 84 ani, judet Sibiu.Data confirmare: 07.05.2020.Data deces: 09.05.2020.Comorbiditati: Anevrism aorta abdominala. HTA. Boala cardiaca ischemica".Totusi, Grupul de Comunicare Startegica spune ca, in acest moment, numarul persoanelor infectate cu COVID 19 care au decedat in Romania ramane 923.