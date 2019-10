Familii de migranti vietnamezi, inclusiv din Romania, asteapta sa afle daca rudele lor se aflau in camionul cu 39 de morti de langa Londra

Ziare.

com

Arestat la scurt timp dupa descoperirea vehiculului intr-o zona industriala situata la aproximativ 30 de kilometri de capitala britanica, soferul TIR-ului a fost inculpat de omucidere involuntara. In contextul in care primele informatii sugerau ca cei 31 de barbati si cele opt femei gasiti morti erau chinezi , au aparut indoieli, dupa ce numeroase familii vietnameze au anuntat ca se tem ca rudele lor s-ar putea afla intre victime, relateaza AFP.Se banuieste ca majoritatea ar proveni din sate sarace din centrul Vietnamului, unde tot mai multe familii dezvaluie detalii despre ultimele discutii avute cu rudele lor.Astfel, Le Minh Tuan nu mai are vesti de la fiul sau, Le Van Ha, dupa ce acesta i-a trimis un mesaj pe Facebook, in urma cu o saptamana, in care spunea "sunt pe punctul sa urc intr-o masina catre Marea Britanie. Voi contacta din nou familia cand voi ajunge in Anglia".Acest lucru se intampla cu doua zile inainte ca acest camion frigorific sa fie descoperit "N-am primit nicio veste de la el de atunci", a declarat pentru AFP Le Minh Tuan, cu ochii in lacrimi."Sunt sigur ca era in acest camion. Tot ceea ce vreau este corpul fiului meu", a declarat el, in satul Yen Hoi din provincia Nghe An.Barbatul in varsta de aproximativ 30 de ani a parasit Vietnamul in iunie si si-a lasat in urma cei doi fii si o fiica. El cauta sa ajunga in Marea Britanie, prin Turcia, Grecia si Franta.Le Van Ha spera sa gaseasca in Marea Britanie un loc de munca, pentru a rambursa cei 30.000 de dolari (27.000 de euro) datorati calauzelor si cei 8.500 de dolari imprumutati pentru a-si construi casa."A plecat ca sa plateasca datorii (...) si ca sa trimita bani, astfel incat copiii sai sa aiba o viata mai buna", a declarat tatal sau plangand si strangandu-si nepotii in brate.Mama lui Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, declara ca nu mai are vesti de la fiul sau - care muncea in Romania - si intentiona sa se duca in Marea Britanie."Au trecut mai multe zile de cand astept vesti ingrijorata, insa nu am primit nimic", a declarat ea pentru AFP.Politia din Essex a anuntat ca vrea sa accelereze procesul de ientificare a amprentelor digitale ale persoanelor gasite in camion, insa afirma ca acest lucru necesita timp.Din regiuni sarace din centrul Vietnamului pleaca numerosi migranti, in cautarea unei vieti mai bune in Europa.Ei cauta adesea sa se duca in Marea Britanie, pentru a munci in "baruri de unghii" sau in ferme ilegale de canabis, in speranta de a castiga bani rapid.Cinci persoane au fost arestate , in acest stadiu, in ancheta din Marea Britanie.Ambasadorul vietnamez la Londra Tran Ngoc An a fost primit sambata de anchetatori. El a discutat, de asemenea, cu ministrul britanic de Interne Priti Patel.