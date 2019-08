FBI ancheteaza moartea miliardarului american Jeffrey Epstein: Ridica semne de intrebare serioase

Ziare.

"Moartea lui Epstein ridica semne de intrebare serioase, la care trebuie sa primim raspuns", a apreciat ministrul Justitiei din SUA, William Barr, care s-a declarat ingrozit ca un astfel de incident s-a putut intampla in timp ce inculpatul se afla in custodia guvernului federal. Barr a mai spus ca, in afara de ancheta realizata de FBI, si Ministerul Justitiei va desfasura propria sa ancheta.Roberta Kaplan, o avocata care o reprezinta pe una dintre victimele lui Epstein, a declarat pentru The Wall Street Journal ca decesul finantistului nu inseamna si finalul anchetei. "Numeroasele victime ale lui Jeffrey Epstein si ale complicilor sai nu trebuie sa-si piarda speranta", a insistat Kaplan, care a promis sa faca dreptate pentru clienta ei si a dat asigurari ca "toate faptele sale monstruoase vor fi cunoscute de intreaga lume".