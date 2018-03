Fiica lui Andrei Gheorghe, mesaj dupa moartea tatalui ei

Ziare.

com

Aceasta constata cu tristete ca pe anumite site-uri au aparut in cursul zilei imagini cu trupul neinsufletit al tatalui sau si acuza "goana dupa senzational"."Acesta este un apel catre toti jurnalistii din Romania, care fie ca l-au cunoscut pe tatal meu sau nu, fie ca au lucrat alaturi de el sau nu, mi-as dori sa imi fie alaturi in aceste momente dureroase.Au existat pentru cateva ore astazi imagini cu trupul neinsufletit al parintelui meu pe site-uri ale unor publicatii de presa, carora tin sa le multumesc ca au inteles sa le elimine totusi.Imi doresc ca imaginea publica a tatalui meu sa ramana asa cum a fost si pana acum, cu bunele si cu relele ei. Imaginile de dupa trecerea lui in nefiinta nu constituie nimic altceva decat o goana trista dupa senzational si nu face niciun serviciu publicului romanesc", scrie in mesajul ei catre presa Anastasia Gheorghe.Ea spune ca a contactat deja o casa de avocatura in cazul in care vor mai exista astfel de derapaje."Am cerut si am primit ajutorul casei de avocatura Biris-Goran, care ma va sprijini in continuare in demersul meu. Tot ceea ce sper este ca nu o sa fie nevoie.Tatal meu a fost unul dintre luptatorii pentru demnitate, si va rog sa ii tratati trecerea cu demnitate. Eu cred ca merita", isi incheie mesajul fiica lui Andrei Gheorghe.Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni, la varsta de 56 de ani.El a fost gasit de un ingrijitor in baia casei sale. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, medicul legist a stabilit ca Andrei Gheorghe era mort de aproximativ 12 ore in momentul in care a fost descoperit si ca a murit in urma unui stop cardio-respirator.