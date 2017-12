Fiul unui primar din Dambovita a fost impuscat mortal la vanatoare

Ziare.

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror , efectueaza cercetari. Ei spun ca barbatul ar fi fost impuscat in mod accidental in timpul unei partide autorizate pentru mistret, pe fondul de vanatoare din localitatea Ludesti.Cel care l-a impuscat pe barbatul de 31 de ani este paznicul de vanatoare, care are 41 de ani si este tot din Ludesti. Tot el a fost cel care a sunat la 112.Surse judiciare arata ca barbatul care a murit este fiul primarului din Ludesti, care era profesor universitar in Bucuresti.Opt persoane participau la vanatoarea de mistreti din zona Milosari.In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.