Fosta judecatoare din Arges care a incercat sa se sinucida a murit la spital

Ziare.

com

Era internata la Spitalul de Urgenta Floreasca."A decedat in aceasta dupa-amiaza. A fost in stare grava de la inceput si s-a mentinut pe timpul spitalizarii si a decedat prin complicatiile situatiei initiale", au precizat sursele citate.Ipoteza unei tentative de sinucidere ar fost confirmata de un bilet de adio scris de femeie, care avea 45 de ani, precum si de faptul ca dupa ingerarea substantei corozive si-ar fi taiat venele, afirmau, atunci, surse judiciare.Initial, ea a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti si internata in Sectia Anestezie-Terapie Intensiva, apoi a fost transferata la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala.