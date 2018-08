Fostul judecator Stan Mustata a murit. El era in inchisoare pentru luare de mita

Ziare.

Anuntul a fosta facut la Antena 3, de catre avocata sa, Lorette Luca. Aceasta a relatat ca Mustata a fost transferat la 02:00 noaptea de la Penitenciarul Rahova, la Penitenciarul Giurgiu, desi starea sa de sanatate era deteriorata.Conform avocatei, fostului judecator i s-a facut si mai rau, el avand blocaj renal, si a a fost "plimbat prin trei spitale ".La ultimul dintre acestea, s-a decis sa i se faca dializa, insa inima sa a cedat, iar Stan Mustata a facut infarct si a decedat.Stan Mustata a fost condamnat, in 11 mai 2016, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la opt ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Complicea sa, fosta grefiera Mariana Curea, a primit o pedeapsa de patru ani si trei luni de inchisoare cu executare.Un alt inculpat din dosar, Ion Boraciu, a primit o pedeapsa de sase ani si sase luni de inchisoare, in timp ce Florian Alexandru urmeaza sa execute o pedeapsa de cinci ani si patru luni inchisoare.Pe fond, la Curtea de Apel, Stan Mustata a fost condamnat la o pedeapsa de 10 ani si opt luni de inchisoare pentru fapte de coruptie Mustata si Curea au fost arestati preventiv in 30 aprilie 2014, printr-o decizie luata de aceeasi instanta In mai 2014, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Stan Mustata, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, pentru mai multe fapte de coruptie, dupa ce ar fi cerut bani, in mai multe randuri, de la persoane condamnate sau inculpate pentru a da solutii favorabile acestora.In rechizitoriu, procurorii au retinut ca, in 2013, Stan Mustata, impreuna cu inculpatii Boraciu si Alexandru, a constituit un grup infractional organizat, gruparea fiind sprijinita de Mariana Curea, in scopul savarsirii unor infractiuni de coruptie judiciara.In acest context, in perioada octombrie 2013 - aprilie 2014, membrii grupului au accesat informatii cu caracter confidential din dosarele penale aflate pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea identificarii si contactarii mituitorilor si cumparatorilor de influenta, in scopul pretinderii de la acestia a unor foloase materiale, in schimbul obtinerii unor hotarari judecatoresti favorabile, au aratat anchetatorii."In ceea ce priveste modul conspirativ in care comunicau membrii grupului, probatiunea releva ca acestia s-au intalnit intr-o locatie considerata 'sigura', ar fi vorbit soptit, la ureche, atunci cand era vorba despre interventiile din dosarele penale si banii pretinsi in legatura cu obtinerea hotararilor judecatoresti. De asemenea, cand discutau astfel de subiecte, obisnuiau sa indeparteze din camera telefoanele mobile, in scopul de a nu fi interceptati prin intermediul lor. In acelasi scop, discutau si in baia imobilului, insa, aceasta ultima masura de precautie a fost ideea judecatorului Mustata", potrivit unui comunicat al DNA.Mustata sustinea intr-un interviu acordat din inchisoare ca masurile impotriva sa sunt determinate de faptul ca i se ceruse sa solutioneze rapid dosarul omului de afaceri Dan Voiculescu , iar el a spus ca nu poate incalca procedurile.