Inca o victima a viscolului: Un barbat a fost gasit mort in zapada

Ziare.

com

"Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconstienta gasita in zapada in localitatea Paulesti. La fata locului s-a deplasat un echipaj SAJ Vrancea cu o ambulanta.Din nefericire, au identificat trupul neinsufletit al unui barbat. Din primele verificari, nu au fost identificate aspecte care ar putea conduce la ipoteza ca decesul s-a produs din cauza hipotermiei", a anuntat ISU Vrancea, informeaza Adevarul Tot in Vrancea, joi dimineata, un microbuz in care se aflau mai multe persoane s-a rasturnat. Trei oameni au fost raniti, iar doi dintre ei au refuzat internarea."La data de 18 ianuarie a.c.,ora 00.35, pe DJ 205 H, intre localitatile Domnesti si Paunesti, un barbat, de 27 de ani, in timp ce conducea un microbuz, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma producerii accidentului rutier a rezultat ranirea usoara a unui pasager. In cauza a fost intocmit dosar penal", au anuntat politistii.In intreg judetul se circula cu dificultate din cauza viscolului. In unele zone circulatia rutiera este oprita. De asemenea, in mai multe localitati nu este curent electric.Citeste si Peste 10 mii de oameni din 7 judete au ramas fara curent electric din cauza viscolului