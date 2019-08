A murit inca un ranit in atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca. Bilantul negru a ajuns la 6

Ziare.

Este vorba despre o femeie in varsta de 79 de ani, transmite Digi24.Pacienta era internata la Spitalul Universitar din Bucuresti si a murit luni dimineata, dupa ce a suferit interventii chirurgicale complexe. Pe toata perioada tratamentului, pacienta a fost in stare grava, intubata, instabila hemodinamic, ventilata mecanic, precizeaza Ministerul Sanatatii.In continuare, alti sapte oameni sunt internati in mai multe spitale din Bucuresti.Amintim ca in noaptea de 17 spre 18 august un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit in urma atacului, iar alti noua au fost raniti. Saptamana trecuta unul dintre raniti a decedat.Dupa atac, criminalul a fost imobilizat de un echipaj de politie aflat din intamplare la spitalul din Sapoca, unde aducea alt pacient scandalagiu. Politistii l-au prins pe atacator la poarta, cu stativul de perfuzii in mana, si a existat o lupta cu fortele de ordine pana cand a fost imobilizat.In urma atacului, managerul spitalului si-a dat demisia.