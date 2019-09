La fiecare 11 secunde un nou-nascut sau o femeie insarcinata moare

Ziare.

com

Potrivit unui raport intocmit de UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), agentii specializate ale ONU, numarul deceselor infantile a scazut cu aproape jumatate, iar cel al deceselor materne, cu mai mult de o treime, incepand cu anul 2000, in special datorita accesului imbunatatit la servicii medicale accesibile si de calitate.In acelasi timp, cele mai recente statistici arata ca 6,2 milioane de copii din lumea intreaga au decedat in 2018 inainte de implinirea varstei de 15 ani, iar peste 290.000 de femei au murit in 2017 din cauza complicatiilor pe parcursul sarcinii si nasterii.Din totalul cazurilor de decese infantile, 5,3 milioane au fost copii cu varsta de sub cinci ani, jumatate dintre acestia decedand in prima luna de viata."Ajutor specializat pentru mame si nou-nascuti in perioada nasterii, alaturi de apa curata, nutritie adecvata, medicamente si vaccinuri esentiale pot face diferenta dintre viata si moarte", a precizat in cadrul raportului Henrietta Fore, directoare executiva UNICEF.Ea a indemnat guvernele si liderii din domeniul sanatatii sa investeasca in servicii de sanatate si sa "faca tot ce e posibil... pentru a salva aceste vieti pretioase".Datele arata inegalitati semnificative intre regiuni, femeile si copiii din Africa Subsahariana confruntandu-se cu un risc mult mai ridicat de moarte timpurie in comparatie cu alte regiuni.Rata mortalitatii materne este de circa 50 de ori mai mare in cazul femeilor din Africa Subsahariana in comparatie cu tarile bogate, iar nou-nascutii din aceasta regiune au o probabilitate de 10 ori mai mare de deces in prima luna de viata, potrivit raportului.Cu toate acestea, incepand cu 1990, s-a inregistrat o scadere cu 56% a deceselor in randul copiilor cu varste de sub 15 ani, de la 14,2 milioane anual, la 6,2 milioane in 2018, se mai arata in raport. Tarile din estul si sud-estul Asiei au realizat cele mai mari progrese, cu o scadere de 80% a deceselor la copiii de sub cinci ani.