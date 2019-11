Leo Iorga a murit la 54 de ani - Fostul solist al trupei Compact era bolnav de cancer

Ziare.

Anuntul trecerii in nefiinta a fost facut de Adrian Ordean, cantaret, compozitor si coleg de trupa al acestuia."Acum 5 minute, colegul meu de trupa, LEO IORGA, a plecat spre o lume mai buna... DUMNEZEU SA-L IERTE! Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna", a scris pe Facebook Adrian Ordean , sambata, la 12.29.Leo Iorga a fost bolnav mult timp si, in ultima vreme, a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala.De 8 ani el se lupta cu cancerul la plamani si a fost operat in repetate randuri. Pe 9 mai 2014, artistul a suferit o operatie pe creier, in urma depistarii unei metastaze.In februarie 2019, insa, familia facuse un apel de strangere de fonduri, dupa ce au aflat ca boala recidivase, fiind necesar un tratament la Centrul de Tratament Oncologic Hamburg.In luna iunie, Leo Iorga a urcat pentru ultima data pe scena. Din scaunul cu rotile, cu o stare de sanatate precara, artistul le-a cantat fanilor "Dupa ani si ani", intr-o interpretare emotionanta.Leo Iorga a avut o cariera de peste 30 de ani, facand parte din trupele Cargo, Compact B, Pacifica, Schimbul 3, Pact by Leo Iorga & Adi Ordean. In afara de "Dupa ani si ani", vocea sa se mai identifica cu piese precum "Singur in noapte", "Sa te gandesti la mine", "Trenul pierdut" si "Cine esti tu oare?".C.P.