Mihai Sora, despre moartea Cristinei Topescu: Cum de era, totusi, atat de singura? Un om parasit... Ce jale!

"Anul trecut, o stire franceza a ravasit sufletele si constiintele oamenilor: la Nantes, in inima orasului, un barbat fusese gasit mort in apartamentul in care locuia.M u m i f i c a t.Autopsia a revelat faptul ca decesul avusese loc cu unsprezece ani inainte. In tot acest rastimp, platile curente fusesera facute prin virament bancar, inclusiv chiria locuintei. Si poate ca nu ar fi fost descoperit nici pana astazi daca proprietarul apartamentului nu ar fi avut, la un moment dat, intentia sa puna in vanzare acea locuinta si nu s-ar fi deplasat la fata locului, dupa cateva telefoane ramase fara raspuns.Ceva din tesutul nostru social s-a destramat ireversibil, este limpede; nu trebuie sa faci sofisticate studii ori anchete sociologice ca sa observi ca legaturile dintre oameni si-au pierdut trainicia, cand nu s-au formalizat pana la cvasi-disparitia lor, in unele zone urbane; ca sa observi, cu alte cuvinte, ca tehnologia nu este in mod necesar un mijloc de apropiere dintre suflete, ca retelele de comunicare pot deveni retele de insingurare", a scris Mihai Sora pe Facebook Referitor la moartea Cristinei Topescu, Sora se intreaba cum s-a putut intampla ca o persoana publica cum era jurnalista sa se duca in asemenea conditii si in perioada Sarbatorilor de Iarna."Nu am cunoscut-o pe Doamna Cristina Topescu, nu stiu ce fel de om era, nici ce-i placea sau ce nu. De aceea nu mi-as ingadui sa fac vreo observatie despre viata dumneaei. Insa o asemenea moarte, intr-o asemenea dureroasa singuratate, ar trebui sa ne dea de gandit.Nu poti sa nu te intrebi cum, oare, un astfel de om nu-si petrecea sarbatorile invitat de prieteni, alaturi de oameni dragi, caci vor fi fost, de buna seama, destui care au pretuit-o la adevarata ei valoare. Cum de era, totusi, atat de singura? Un om parasit...Doar cainii au vegheat-o dupa ce a murit. Ce jale! Dumnezeu s-o odihneasca!", conchide filosoful. Jurnalista Cristina Topescu a murit , ea fiind gasita de politisti in casa sa din orasul Otopeni.Vecinii au fost cei care au alertat politia, dupa ce nu au mai vazut-o de trei saptamani. Pana acum, surse citate de televiziunile de stiri au aratat ca primele concluzii ale medicilor legisti sunt ca jurnalista a murit in urma cu aproximativ 15 zile, in intervalul 26-28 decembrie, cel mai probabil in urma unui infarct.Aceasta avea mai multi caini, dar potrivit primelor informatii se pare ca acestia au supravietuit.In seara celei de-a doua zi de Craciun, Cristina Topescu a postat pe Facebook un indemn al Papei Francisc, care ii sfatuia pe oameni sa fie buni cu animalele. Aceasta a fost ultima ei postare.