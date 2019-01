Moarte suspecta la Constanta: Cadavrul capitanului unei nave straine a fost gasit in port

Ziare.

com

Politistii constanteni de la Serviciul Transporturi Maritime au deschis un dosar penal dupa ce l-au gasit mort pe comandantul secund al unui vas sub pavilion Sierra Leone.Initial, apelul a semnalat ca barbatul ar fi suferit un infarct, iar spre nava a plecat o ambarcatiune de salvare a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), dar cand aceasta a ajuns acolo, capitanul era decedat."SAR Artemis a intervenit la o nava sub pavilion strain pentru a transborda comandantul secund, care avea probleme medicale. Un infarct ni s-a spus noua. Acesta era insa decedat", au precizat reprezentanti ai ARSVOM.Ulterior, au fost sesizati politistii Serviciului Transporturi Maritime, care s-au deplasat in dana 10 a Portului Constanta, unde fusese adus comandantul secund."Dupa constatarea decesului de catre medicii de pe ambulanta sosita la fata locului a fost stabilit diagnosticul prezumtiv de moarte suspecta", spun politistii constanteni.Surse locale declara ca pe trupul barbatului existau mai multe urme de violenta, cadavrul fiind transportat la Morga Cimitirului Central Constanta in vederea efectuarii necropsiei.In cauza a fost intocmit un dosar penal, cercetarile urmand sa fie continuate de lucratorii Serviciului de Politie Transporturi Maritime.