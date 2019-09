O asistenta a murit dupa ce a iesit din schimbul 3 de la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi

Ziare.

Femeii i s-a facut rau in drum spre casa.Potrivit Digi24, ea era in autobuz impreuna cu un coleg, care a sunat la 112 cand a vazut ca acesta nu se simte deloc bine.Medicul care a intervenit in urma solicitarii a resuscitat-o minute in sir, dar femeia nu a putut fi salvata."A facut stop cardiorespirator, un coleg care era cu ea a apelat 112. Apelul a venit pentru convulsii, initial a fost trimis un echipaj cu asistent si imediat dupa si unul cu medic, a fost resuscitata, insa a fost declarat decesul", a declarat Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon Iasi, citata de Mediafax.Politistii au inceput si ei o ancheta."In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, s-a dispus efecuarea necropsiei si cercetarile continua", a declarat Ilinca Ciobanu, purtator de cuvant al IPJ Iasi.De asemenea, potrivit unor surse, Inspetoratul Teritorial de Munca va fi sesizat de autoritati, care ar urma sa constate daca accidentul a fost de munca sau nu.