O cantareata a murit inecata dupa ce a cazut cu masina in Dunare

Incidentul s-a produs in zona localitatii Svinita din judetul Mehedinti, transmite Antena 1.Reprezentantii ISU Mehedinti au declarat ca accidentul s-a produs intr-o zona in care nu exista parapete.Anca Pop era o tanara cantareata, din Moldova Noua, judetul Caras Severin. Artista era cunoscuta si sub numele de "Shamanca", devenind cat de cat celebra pentru melodiile "Free Love", "Super Cool", "Ring Around", "Loco Poco" si "Ederlezi".In 2008, Anca Pop a colaborat cu Goran Bregovic, pentru care a compus doua piese de pe albumul Champagne for Gypsies.