O fata de 15 ani a murit la Olimp, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel

Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, salvatorii au fost solicitati, luni seara, sa intervina in statiunea Olimp, in zona Hotelului Oceanic, pentru a acorda ajutor unei persoane cazute de la o inaltime de aproximativ patru metri, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje medicale.Medicii au constatat ca victima suferise mai multe fracturi deschise la membre, in urma socului produs de cadere, ulterior intrand in stop cardiorespirator, si, la aproximativ o ora dupa inceperea manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.Politia a declarat ca fata, cu domiciliul in statiunea Olimp, avea 15 ani. In continuare se fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs incidentul.