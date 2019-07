O femeie a fost accidentata mortal la o nunta. Rudele l-au snopit in bataie pe sofer

Ziare.

Potrivit Mediafax, femeia era de etnie rroma si participa la o nunta."Din primele cercetari rezulta ca o femeie de 64 de ani, din Bocsa, in calitate de pieton, ar fi traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, moment in care ar fi fost accidentata mortal de un autoturism care circula regulamentar pe DN 58, dinspre Caransebes spre Resita, condus de un barbat de 68 de ani din judetul Arad.Dupa producerea accidentului, conducatorul auto si pasagerul dreapta fata din auto ar fi fost agresati fizic de rudele victimei de 64 de ani, care i-ar fi distrus si autoturismul", a declarat Dinu Nicorici, de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cele doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei.In cele din urma, scandalul a fost aplanat, iar la fata locului s-a efectuat cercetarea.In prezent se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, lovire si alte violente si distrugere, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul.