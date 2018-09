"O femeie aflata in pelerinaj la manastirea Cetatuia a murit dupa ce a cazut in prapastie".

Ziare.

Reprezentantii ISU Arges au declarat ca au fost solicitati sa intervina in cazul unei femei supraponderale care urca pe poteca spre manastirea Cetatuia din comuna Cetateni, dupa ce aceasta a cazut aproximativ 100 de metri intr-o prapastie.La fata locului au intervenit salvamontistii, dar si echipajele de la SMURD si Ambulanta, insa cadrele medicale doar au constatat decesul femeii.Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca in acest caz a fost deschisa o ancheta."Se va deplasa echipa operativa din cadrul Politiei Campulung care va face cercetari pentru stabilirea concreta a tuturor imprejurarilor in care a survenit decesul", a declarat Zamfir.Femeia avea 50 de ani, era din Buzau si se afla in pelerinaj impreuna cu mai multe persoane.