Doi tineri care participau la Maratonul Piatra Craiului au murit dupa ce au cazut intr-o rapa - UPDATE

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor ISU Arges, mai multe echipaje au mers in zona Dambovicioara, la Maratonul Piatra Craiului, pentru salvarea celor doua persoane care au cazut intr-o rapa."Salvamontul a intervenit pentru salvarea a doua persoane. La locul evenimentului au fost gasite doua persoane: o femeie in stop cardio-respirator si un barbat constient cu ambele picioare fracturate", au transmis reprezentantii ISU Arges.Din pacate, tanara nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.In zona Piatra Craiului are loc, in weekend, un maraton de alergare montana.: Barbatul, care a incercat sa o salveze pe femeia care cazuse in rapa, a intrat in stop cardio-respirator in drum spre spital si a murit.