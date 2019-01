O femeie dezbracata a fost gasita moarta langa Canalul Dunare - Marea Neagra

Ziare.

Victima era dezbracata in partea de jos, acoperita cu o patura si cu pantaloni aruncati deasupra ei."Politistii constanteni au fost sesizati despre faptul ca pe marginea Canalului Dunare-Marea Neagra, in Medgidia, a fost gasit trupul neinsufletit al unei femei. Momentan aceasta inca nu a putut fi identificata.Cercetarile continua in acest caz sub indrumarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor in care a survenit decesul", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Munteanu.Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta spun ca femeia ar avea aproximativ 60-70 de ani. Ea era decedata in momentul in care echipajele medicale au ajuns la fata locului.Trupul neinsufletit a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei mortii.Descoperirea de azi vine dupa ce marti cadavrul capitanului unei nave straine a fost gasit in portul Constanta