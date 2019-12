O femeie din Bucuresti a murit, dupa ce a fost lovita pe zebra de o masina de gunoi

Ziare.

Au fost aplicate manevre de resuscitare la fata locului, ulterior constatandu-se decesul femeii.Potrivit oficialilor Brigazii Rutiere, accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni prin neacordarea prioritatii."In jurul orei 11:50, conducatorul unui autovehicul, in varsta de 39 de ani, care se deplasa pe Calea Dorobanti (...) catre Charles de Gaulle, cand a ajuns in dreptul Liceului 'I. L. Caragiale' a surprins si accidentat o femeie in varsta de aproximativ 40 de ani. A fost aplicata deviere pe Calea Dorobanti", se arata in comunicatul Brigazii Rutiere.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.