O fetita a murit de foame la Suceava: Mama era plecata la munca in strainatate

Cazul nu se afla in atentia asistentilor sociali din localitate, cu toate ca tatal se ingrijea singur de cei patru copii ai familiei, informeaza Digi24.Acum, Directia pentru Protectia Copilului a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele in care a murit copilul.Cea care a sesizat ca lucrurile nu sunt in regula a fost bunica fetitei. Ea a dus copilul la spitalul din Falticeni, dar numai dupa ce starea ei se agravase deja foarte mult.Medicii au constatat ca micuta era intr-o stare de anemie severa si au facut tot ce au putut sa salveze copilul, care a facut insa stop cardio respirator.Bunica a povestit ca fetita fusese hranita doar cu ceai si lapte.Urmeaza ca Institutul de Medicina Legala sa stabileasca oficial cauza decesului. Politia a deschis dosar pentru ucidere din culpa, relateaza sursa citata.