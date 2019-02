O fetita de 4 luni a murit pe holul medicului de familie, in timp ce astepta pentru consultatie

Ziare.

Potrivit primelor informatii, fetita avea mai multe afectiuni, diagnosticate la nastere, iar parintii au adus-o la medic pentru o consultatie.Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca pana in prezent nu se cunoaste cu exactitate starea de sanatate a fetitei in momentul in care parintii au adus-o la medic."Am fost informati si noi despre acest caz, un deces, o fetita de 4 luni, in incinta Policlinicii. Am demarat o ancheta, deocamdata este si politia si procuratura la fata locului, este o ancheta in derulare. Din cate stim fetita suferea de mai multe afectiuni, diagnosticate la nastere", a spus Sinea.Potrivit IPJ Alba, este o ancheta in desfasurare.Incidentul a fost sesizat prin numarul de urgenta 112, in jurul orei 10:00 iar o echipa de politisti s-a deplasat imediat la sediul Policlinicii pentru a incepe investigatiile.