Omul din spatele animatiilor "Alice in Wonderland" si "Peter Pan" a murit la varsta de 105 ani

Potrivit The Hollywood Reporter, care citeaza un anunt facut de fiica actorului Ed Asner, Lusk a murit duminica dimineata.In carierea lui de sase decenii, care a inceput in 1933, a lucrat pentru numeroase creatii Disney. Intre ele: "Ferdinand the Bull" (1938), "Bambi" (1942), "Cinderella" (1950), "Landy and the Tramp" (1955), "Sleeping Beauty" (1959) si "101 Dalmatians" (1961).El a creat pestele auriu Cleo din "Pinocchio" (1940) si dansul pestilor din "Fantasia" (1940).La inceputul anilor 1960, Lusk a parasit Disney si a continuat sa lucreze liber-profesionist timp de zece ani. A creat mai multe productii speciale cu Charlie Brown, de la "A Boy Named Charlie Brown" (1969) la "It's the Easter Beagle, Charlie Brown!" (1974) si "Be My Valentine, Charlie Brown" (1975).A colaborat cu studiourile Bill Melendez si Walter Lantz, inainte de a se muta la Hanna-Barbera, in a doua parte a anilor 1970, unde a lucrat pentru episoade "Scooby-Doo", "The Flintstones", "The Jetsons" si "Tom and Jerry".Don Lusk a regizat si cateva programe de televiziune, precum "The Addams Family", "Yo Yogi!", "The Smurfs" si "Paddington Bear".S-a retras din activitate in 1993, dupa ce a regizat serialul pentru copii "The Pirates of Dark Water".