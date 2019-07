ONU: 150 de morti, dupa scufundarea unei nave in apropiere de coasta Libiei

Ziare.

: 150 de morti si alte 150 de persoane salvate si trimise inapoi in Libia.Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ 300 de persoane la bord, conform primelor informatii de la supravietuitori.Supravietuitorii au fost gasiti de pescarii locali si adusi la mal de garda de coasta a Libiei, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU - UNHCR, informeaza The Guardian.Libia reprezinta un punct important de plecare pentru migranti, multi dintre ei incercand sa ajunga in Europa pe ambarcatiuni care nu indeplinesc standardele de siguranta.