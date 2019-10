Politistul care s-a impuscat in cap la Caracal a murit

Ziare.

Potrivit reprezentantilor SCJU Craiova, medicii au incercat sa il resusciteze, insa barbatul nu a putut fi salvat.Politistul, in varsta de 31 de ani, ajutor sef de post la Postul de Politie Corbu, judetul Olt, s-a impuscat cu armamentul din dotare in apartamentul din municipiul Caracal in care locuia impreuna cu sotia iar cel care a sunat la 112 a fost cumnatul sau.Barbatului i s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului iar ulterior a fost transportat la SCJU Craiova, unde a stat trei zile in coma profunda, cu traumatism cranio-cerebral sever, avand doua plagi la cap, una de intrare si una de iesire a glontului.Politistul a ajuns in judetul Olt in urma cu circa o luna, prin transfer din judetul Timis. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina.