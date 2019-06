Politistul din Timis ucis in misiune a fost inmormantat cu onoruri militare (Video)

Ziare.

Inmormantarea lui Cristian Amariei a avut loc la cimitirul din Recas, orasul sau natal. La ceremonie au participat IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, si chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane.Cristian Amariei a fost inmormantat cu onoruri militare, invelit in tricolor, iar un ceremonial a fost oficiat de Corpul de Garda al Politiei Romane.Cristian Amariei a fost inaintat la gradul de subinspector de Politie post-mortem si a fost decorat cu Emblema de Onoare.In timpul inmormantarii au fost trase trei salve de focuri, apoi, timp de aproximativ trei minute, s-au auzit doar sirenele autospecialelor de Politie si SMURD, aflate la intrarea in cimitir.Sute de politisti, cunoscuti de-ai agentului cazut la datorie sau simpli oameni care au aflat despre tragedie au participat la ceremonialul funerar.Politistul Cristian Amariei a murit duminica, la Izvin, fiind impuscat de Ionel Marcel Lepa, un barbat care fusese condamnat la inchisoare pentru talharie si care s-a sustras incarcerarii. Acesta a fost prins dupa doua zile de cautari organizate de oamenii legii. Criminalul Ionel Marcel Lepa este acum in Penitenciarul din Timisoara.