Valorile Ajutorului de Deces in 2020 sunt:

Cine poate beneficia de ajutorul de deces in 2020?

In cat timp se acorda ajutorul de deces in 2020?

Cine asigura odihna vesnica pentru mortii nimanui?

Care este procedura de inmormantare din Romania pentru "mortii nimanui"?

Unde sunt inmormantati mortii nimanui?

Astfel de cazuri, de morti neanuntate, se intampla chiar si persoanelor publice, oamenilor celebri: actori, cantareti, prezentatori TV, creatori de moda si asa mai departe.Chiar daca mare parte a vietii o traiesc inconjurati de numerosi oameni, in al doisprezecelea ceas, cand sanatatea se subrezeste, iar mintea se intuneca, unora le este scris sa moara singuri, in anonimat, fara o persoana draga aproape si fara o lumanare aprinsa la captai.Decedatii care au rude, pot apela la serviciile unei firme de pompe funebre Bucuresti , sau din oricare alt oras, atat pentru a se ocupa de intreaga inmormantare, dar si pentru intocmirea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces.➤ Ajutorul de inmormantare in cazul persoanelor care la momentul decesului erau asigurate sau pensionate este in valoare 5429 lei in anul 2020, cu 266 lei mai mult decat in anul 2019.➤ Ajutorul de inmormantare in cazul persoanelor care la momentul decesului erau neasigurate sau nepensionate este in valoare de 2715 lei in anul 2020, cu 133 de lei mai mult decat in anul 2019.Pentru decedatii asigurati / pensionati, Casa Nationala de Pensii Publice ofera ajutorul de deces rudelor de gradul I (sot supravietuitor, copil, parinte, frate / sora), tutorelui sau oricarui alt om care poate sa faca dovada cheltuielilor de inmormantare.Pentru decedatii neasigurati / nepensionati, Casa Nationala de Pensii Publice ofera ajutorul de deces unui membru al familiei,Ajutorul de deces este acordat in maximum 3 zile de la depunerea dosarului pentru solicitantului.: cerere solicitare ajutor de deces, certificat de deces in copie si prezentarea lui in original pentru conformare, CI solicitant in copie si prezentarea lui in original pentru conformare, copie act care sa ateste gradul de rudenie cu decedatul si prezentarea acestuia in original pentru conformare, dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare, copie decizie de pensionare decedat sau copie adeverinta eliberata de fostul angajator al decedatului care sa ateste calitatea acestuia de asigurat la data decesului si prezentarea acestora in original pentru conformare., situatia este mai speciala si sunt necesare documente suplimentare, cum ar fi: adeverinta de la institutia de invatamant care sa ateste faptul ca decedatul urma o forma de invatamant organizata potrivit legii., pentru obtinerea ajutorului de deces, ruda declarata persoana cu handicap trebuie sa prezinte documentul in cauza in copie, dar si in original pentru conformare.Moartea este trista si dureroase indiferent daca facem referire la o persoana publica, iubita si apreciata candva, sau la o persoana necunoscuta, saraca, fara venituri si fara rude. Moartea in singuratate deplina, nestiuta de nimeni, este cu atat mai dezolanta.In Romania sunt aproximativ 20.000 de oameni ai strazi, oameni ai nimanui. 5.000 dintre ei se afla chiar in Bucuresti si 300 dintre acestia mor anual.De ce mor? Din cauza saraciei, din cauza frigului, din cauza viciilor, dar si din cauza starii de sanatate precare. Acestia, si nu doar acestia, devin mortii nimanui.In afara de oamenii strazii, sunt o multime de alti oameni, batrani sau nu, bolnavi sau nu, fara venituri sau cu venituri mult prea mici, care sunt parasiti, abandonati, izolati, retrasi din lumea cotidiana si care ajung sa moara complet singuri.Mortile oamenilor nimanui ajung sa fie descoperite in mod accidental, de cele mai multe ori cand starea cadavrului este intr-o stare avansata de putrefactie.Procedura de inmormantare in cazul mortilor nimanui este de-a dreptul cutremuratoare. Persoanele decedate ajung la morga locala unde sunt tinute in frigiderele comune pentru cel putin 30 de zile.Aceasta perioada de 30 de zile este necesara pentru cazurile in care trupurile decedatilor ar putea fi revendicate de apropiati.Daca niciun apropiat si nicio ruda nu ridica decedatul de la morga, acesta este inmormantat intr-un cimitir al saracilor, cu bani din bugetul Consiliului Local.In cazul mortilor nimanui, legea nu permite incinerarea si, din cauza numarului mare de decese, dar mai ales din cauza lipsei fondurilor, in anumite situatii persoanele decedate sunt tinute in frigiderele comune de la morga si luni de zile pana cand acestia sunt inmormantati.Mortii nimanui sunt inmormantati in Cimitirile Saracilor, la marginea acestora, in locurile destinate celor anonimi. Majoritatea mortilor nimanui raman neidentificati, din aceasta cauza pe crucea lor nu este trecut niciun nume.Fara pomeni si, uneori, fara slujbe religioase, mortii nimanui sunt inhumati la fel cum au trait: