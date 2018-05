Proiectil explodat la o exploatare forestiera din Bacau: Un mort si doi raniti

Ziare.

Este vorba despre trei barbati - unul de 27 de ani care a decedat, si doi aflati in stare foarte grava, care au fost preluati de echipaje SMURD si transportati la spital.Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a declarat ca muncitorii faceau lucrari in momentul exploziei la exploatarea forestiera din zona Ciobanesti, comuna Asau.Din primele date se pare ca unul dintre muncitori a lovit elementul de munitie cu un ciocan si din acest motiv s-a produs explozia, insa nu se stie daca incidentul a avut loc in timpul lucrului sau in timpul liber."In acest moment nu stiu sa spun daca este vorba despre un proiectil sau o bomba, echipele medicale sunt acolo si stim doar ca un muncitor a murit si alti doi au suferit rani grave", a spus purtatorul de cuvant al ISU Bacau."Cei doi raniti au fost dusi pe stadionul din Asau, pentru a fi preluati de elicopterul SMURD. Avem la fata locului echipa pirotehnica a Inspectoratului, pentru a vedea in ce imprejurari s-a produs acest incident tragic", a adaugat Andrei Grecu.Din primele date a reiesit ca proiectilul este din timpul unuia dintre Razboaiele Mondiale.Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca au fost trimise doua elicoptere SMURD pentru cele doua persoane ranite, luni seara, in urma exploziei."Din pacate este vorba despre un decedat, alte doua persoane au fost ranite in aceasta explozie. Nu stim cu exactitate starea in care se afla cele doua persoane. Am trimis doua elicoptere SMURD, unul dintre ele a si ajuns deja. Cel mai probabil cele doua persoane vor fi transportate fie la Iasi, fie la Galati", a explicat Raed Arafat.