Rafila: Sunt vreo 650 de persoane care mor zilnic in Romania. Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19

"Sunt vreo 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. Ramane sa vedem cat, cazurile de infectie cu Covid-19, cat reprezinta din aceste 650 de cazuri. Ce e interesant, apropo de fragilitate, este ca noi avem in Romania 14.000 de pacienti care fac dializa. Deci doar 14.000. Daca fac eu asa o socoteala, mai putin de unu la mie din populatia Romaniei. Avem mai putin de unu la mie din populatie cu dializa si avem 20% dintre decese pacienti cu dializa", a afirmat Rafila la Marius Tuca Show.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie sustine ca epidemia de coronavirus va dura aproximativ doi ani si ca distantarea sociala ar trebui pastrata si dupa aceea."Eu cred ca trebuie sa reducem oricum activitatea sociala, adica sa nu ne intaorce, la modelul anterior. Probabil ca vor exista relaxari in cursul perioadei de vara. Punctul meu de vedere a fost si mi-l mentin legat de o evolutie de doi ani a acestei epidemii", a afirmat Alexandru Rafila.