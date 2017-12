Sa ne amintim de ei: Romani celebri care ne-au parasit in 2017

Ziare.

com

Stela Popescu, Ion Besoiu sau Mircea Ionescu Quintus se numara la randul lor printre romanii faimosi care ne-au parasit in acest an.Inainte de a incheia 2017 si a deschide usa noului an, sa ne reamintim de cei pe care i-am pierdut in ultimele 12 luni.Anul a inceput cu decesul unuia dintre cei mai cunoscuti actori romani. Ion Besoiu a fost actor de film, teatru, televiziune si radio. A debutat in 1957, iar in anii '70 a jucat in serialul "Toate panzele sus". A fost, printre altele, director al Teatrului "Lucia Sturza Bulandra" si a jucat in mai multe filme, printre care "Furtuna", "Neamul Soimarestilor", "Haiducii", "Rascoala", "Mihai Viteazul", "Ciprian Porumbescu", "Pacala", "Ion, blestemul pamantului, blestemul iubirii", "Ultima noapte de dragoste" sau "Lumini si umbre".In 2001, a fost decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de cavaler, iar in 2002 a primit Premiul de excelenta al Cinematografiei Romane. Avea 86 de ani.Cantareata de muzica populara a fost angajata de la 14 ani, la inceputul anilor '70, cu dispensa de varsta, la orchestra de muzica populara "Doina Olteniei" a Filarmonicii din Craiova. A adunat 30 de albume si mai mult de 400 de melodii proprii, avand trei discuri de aur si un disc de platina. Avea 59 de ani.Scriitorul, nascut in Maramures in perioada interbelica, a absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca, dar a renuntat la profesia de medic psihiatru si s-a dedicat literaturii.Din 1990 a devenit presedinte al Fundatiei Culturale Romane, iar intre 2003-2004 al Institutului Cultural Roman, apoi a fost directorul revistei "Cultura". Din 1992, Augustin Buzura era membru titular al Academiei Romane. Avea 78 de ani.Fost consilier prezidential in mandatul lui Emil Constantinescu, istoric, om politic si publicist, Zoe Petre a fost, printre altele, si decan al Facultatii de Istorie a Unviersitatii din Bucuresti, inainte de functia de la Cotroceni. Avea 77 de ani.Tatal lui Ionut Lupescu, Nicolae (Culae) Lupescu a jucat 10 ani pentru Rapid, in perioada 1962-1972, dupa care si-a incheiat cariera in Austria, la Admira Wacker, pentru care a evoluat 4 ani, intre 1972-1976. Fostul mare fundas roman a avut 21 de meciuri si doua goluri in nationala Romaniei. A fost integralist in toate cele trei meciuri disputate de echipa noastra la Cupa Mondiala din Mexic, din 1970. Avea 76 de ani.De profesie avocat, Ionescu Quintus a fost presedinte al PNL in perioada 1993-2001, deputat intre 1990 si 1992, dar si senator in perioada 1996-2004, in 2000 fiind chiar si presedinte al Senatului. Din anul 2002, a fost presedinte de onoare al liberalilor.A fost ministrul Justitiei, in perioada 1991-1992, in Guvernul Stolojan. In PNL a intrat la varsta de 19 ani, in perioada interbelica. Cu o zi inainte de a implini 100 de ani, a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul "Steaua Romaniei" in grad de ofiter. Avea 100 de ani.Actrita de teatru si profesor universitar la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, Olga Tudorache a jucat si in numeroase filme, printre care "Haiducii" (1960), "Rapirea fecioarelor" (1967), "Razbunarea haiducilor" (1968), "Mihai Viteazul" (1970), "Profetul, aurul si ardelenii" (1978) sau "Bietul Ioanide" (1979).In 2001, actrita a fost decorata de presedintele Romaniei cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Ofiter. Avea 88 de ani.Printesa Marina Sturdza era descendenta a doua vechi familii de domnitori. A fost jurnalista, director UNICEF si vicepresedinte al casei de moda Oscar de la Renta si a avut o importanta activitate caritabila. S-a nascut in Romania, in anul 1952, iar de la 3 ani a trait in exil, revenind in tara in 1990. A locuit in Canada si in Elvetia si a murit la New York. Avea 65 de ani.Regizorul a fost si publicist, critic de film si profesor universitar. Doctor in filologie, Mircea Dragan a fost, printre altele, rector al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti si presedinte al Centrului National al Cinematografiei.Printre filmele regizate se numara "Neamul Soimarestilor" (1964); "Columna" (1968); "B.D. intra in actiune" (1970); "B.D. la munte si la mare" (1971); "Brigada Diverse in alerta" (1971); "Explozia" (1972); "Stefan cel Mare - Vaslui 1475" (1974); "Fratii Jderi" (1974); "Cuibul salamandrelor" (1976); "Aurel Vlaicu" (1977); "Plecarea Vlasinilor" (1982); "Intoarcerea Vlasinilor" (1983); "Raliul" (1984); "Cucoana Chirita" (1986) sau "Chirita in Iasi" (1987). Avea 85 de ani.Faimoasa actrita a fost gasita decedata in locuinta sa din Bucuresti. Nascuta in Orhei, din Republica Moldova, Stela Popescu a dat examen de admitere la facultate si a fost repartizata la Facultatea de Limba Rusa "Maxim Gorki", dar dupa un an si jumatate a renuntat, cand intra in echipa Teatrului Ministerului de Interne.Incepand cu anul 1958, a jucat in mai mult de 25 de filme, printre care "Nea Marin miliardar", "Pe malul stang al Dunarii albastre", "A doua cadere a Constantinopolului", "Asta seara dansam in familie". Intre anii 1971 si 1979 a facut cuplu, pe scena si la televiziune, cu Stefan Banica, iar din 1979 cu Alexandru Arsinel, iar la Teatrul de Revista Constantin Tanase si Teatrul de Comedie, actrita a pus in scena zeci de spectacole. De asemenea, a jucat in mai multe seriale si a avut propriile emisiuni televizate. Avea 81 de ani.La cateva zile dupa Stela Popescu, a plecat dintre noi o alta mare actrita, Cristina Stamate. Aceasta a jucat in numeroase piese la Teatrul de Revista Constantin Tanase, dar si in filme, precum "Grabeste-te incet" si "Secretul lui Bachus". Avea 71 de ani.Poate decesul care a induiosat cel mai mult Romania in ultimii ani a fost cel al regelui Mihai. Bolnav de leucemie, ultimul rege al romanilor si ultimul conducator de stat din Al Doilea Razboi Mondial a murit in Elvetia, la resedinta sa. Regele se retrasese din viata publica de aproape doi ani.Mai bine de o saptamana mai tarziu, pe 13 decembrie, trupul neinsufletit al regelui a fost adus in tara . Pe 16 decembrie, zeci de mii de oameni, multi cu lacrimi in ochi, si-au luat adio de la ultimul rege al Romaniei, care a fost inmormantat la Curtea de Arges , alaturi de sotia sa, regina Ana, care a murit anul trecut, si de ceilalti regi ai tarii noastre. Avea 96 de ani.