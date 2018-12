Sa ne amintim de ei: Romani celebri care ne-au parasit in 2018

Ziare.

Neagu Djuvara, Doina Cornea, Ilie Balaci, Andrei Gheorghe, Lucian Pintilie sau Cristian Topescu se numara printre cei care ne-au parasit in acest an.In aceste zile de sarbatoare, sa ne amintim de cei pe care i-am pierdut in ultimele 12 luni.Istoricul a murit in urma unei pneumonii. Personalitate marcanta a ultimului secol, Djuvara a fost decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, cea mai inalta decoratie a Romaniei, instituita pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile si militare, aduse statului si poporului roman.Licentiat in istorie la Sorbona, in 1937, si doctor in drept, la Paris, in 1940, Djuvara a fost curier diplomatic in legatura cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietica, la Stockholm, unde a plecat pe 23 august 1944 si a ramas pana in 1947.A stat 23 de ani in Republica Niger, in calitate de consilier diplomatic si juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Straine. In 1972 a obtinut un alt doctorat, in Filosofie, tot la Paris.Dupa Revolutie, a revenit in Romania si a fost profesor-asociat la Universitatea din Bucuresti pana in 1998. A fost autorul a zeci de volume, printre care "Civilizatii si tipare istorice. Un studiu comparat al civilizatiilor" (Paris, 1975), premiata de Academia Franceza in 1976, si "O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri" (1999) . Avea 101 ani.Legendarul portar al Stelei Bucuresti este considerat unul dintre cei mai buni goalkeeperi romani din toate timpurile. A ajuns la Steaua la 21 de ani, in 1950, unde a ramas pana la finalul carierei, in 1963.A castigat 6 titluri de campion si 5 cupe, iar pentru nationala Romaniei a evoluat in 22 de partide. A fost dorit de doua echipe din strainatate in timpul carierei, Arsenal si Vasco Da Gama, insa autoritatile comuniste nu l-au lasat sa plece din tara.A ajuns insa in Finlanda, acolo unde a jucat pentru nationala Romaniei la Olimpiada din 1952, de la Helsinki. Avea 89 de ani.Nascut la Lipetk, in Rusia, Andrei Gheorghe a realizat numeroase emisiuni radio si TV. A inceput ca reporter special la Radio Constanta si a devenit cunoscut la nivel national odata cu prezenta la Pro FM si emisiunea de la Pro TV "Lantul Slabiciunilor".A realizat emisiuni si la Antena 1, Realitatea TV, Prima TV, Money Channel sau Kanal D, precum si la Radio 21, Radio Total sau Radio Guerilla si a scris la Academia Catavencu. A realizat si numeroase documentare si filme de scurt si lung metraj, a fost si actor, consilier al fostului ministru de Finante Sebastian Vladescu, si a colaborat cu Parazitii la albumul "Irefutabil". Avea 56 de ani.Fostul fundas ale marii echipe a Universitatii Craiova a murit dupa ce s-a luptat cu o boala incurabila in ultimii trei ani. A evoluat in peste 300 de meciuri pentru echipa Craiovei, in perioada 1976-1987, si are 10 prezente in nationala Romaniei. Avea 61 de ani.Actrita, devenita cunoscuta in urma rolului Domnita Ralu din seria "Haiducii", suferea de cancer. A jucat in filme precum "Cu mainile curate" (1972), "Revansa" (1978) sau "Osanda" (1976) . In anul 2004, a fost decorata cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor, Categoria D - "Arta Spectacolului". Avea 71 de ani.Cunoscuta actrita a murit in somn. A debutat in urma cu mai bine de 70 de ani, in 1945, in piesa "Fratii Karamazov", interpretand rolul Ecaterinei Ivanovna. A avut in jur de 30 de roluri pe scena Teatrului National si a altor teatre si a jucat in mai multe filme, printre care "Badaranii" (1960) si "Fratii Jderi" (1974) . Avea 92 de ani.Fosta solista, Ionela Prodan a interpretat cantece si in duet cu Ion Dolanescu. In anul 2002, a fost decorata de presedintele Ion Iliescu cu Crucea Nationala Serviciul Credincios clasa a III-a. In perioada dinainte de a muri, fusese internata de mai multe ori in spital. Avea 70 de ani.Istoricul, membru al Academiei Romane, era doctor in istorie din anul 1968. Din 2001, era membru titular al Academiei Romane, iar in aprilie 2014 a devenit, pentru un an, vicepresedinte al Academiei. De asemenea, a candidat la alegerile din 2012, pe listele USL din acea vreme, dar a demisionat din functia de deputat, dupa ce a fost ales vicepresedinte al Academiei.La sfarsitul anului 2013 s-a stabilit ca a furnizat informatii fostei Securitati, dar nu a fost colaborator . Avea 91 de ani.Fosta disidenta a regimului comunist, Doina Cornea a murit la Cluj-Napoca, fiind bolnava de mai mult timp. A fost publicist, traducator, profesor si asistent universitar la catedra de limba franceza a Facultatii de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.S-a remarcat prin colaborarea cu postul de radio "Europa Libera", dar si prin protestul fata de regimul comunist. A fost concediata de la universitate in 1983, fiind anchetata si interogata de Securitate, precum si supusa unor batai. Avea 89 de ani.Fost comentator sportiv si politician, Topescu a fost ales senator de Bucuresti, din partea Partidului National Liberal, in urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.Intre anii 1964-2004, la TVR, a lucrat ca reporter sportiv, realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef Sport si director general adjunct. In 2017, presedintele Klaus Iohannis i-a acordat Ordinul "Steaua Romaniei". Avea 81 de ani.Regizorul Lucian Pintilie, nascut in Basarabia, a inspirat alte nume importante din industria romaneasca, precum Corneliu Porumboiu si Cristi Puiu, si a lucrat cu mari actori: Victor Rebengiuc, Mariana Mihut, George Mihaita, Vladimir Gaitan, Maia Morgenstern, Dorina Chiriac.A regizat filme celebre, precum "Stejarul " (1992), "De ce trag clopotele, Mitica?" (1982), "Terminus paradis" (1998) sau "Reconstituirea" (1970), acesta din urma fiind considerat de unii cel mai bun film romanesc.Pe plan international, "O vara de neuitat" (1994) si "Prea tarziu" (1996) au fost selectate in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, iar "Terminus Paradis" i-a adus lui Lucian Pintilie marele premiu al juriului la Festivalul de Film de la Venetia, in 1998. Avea 84 de ani.Interpretul de muzica populara a murit in urma unui infarct. In luna mai, presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Ordinul National "Serviciu Credincios" in grad de Cavaler. Intr-o cariera de peste jumatate de deceniu, Farcas a obtinut numeroase premii internationale, fiind totodata desemnat cetatean de onoare al capitalei nord-coreene Phenian si al oraselor Cluj-Napoca, Bucuresti, Resita si Baia Mare. Avea 80 de ani.Fostul mare jucator roman a murit in urma unui infarct. Ilie Balaci si-a petrecut cea mai mare parte din cariera de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984) . El a mai evoluat si la FC Olt si Dinamo.A imbracat de 65 de ori tricoul echipei nationale, pentru care a marcat de 8 ori. Nu a putut juca la Euro 1984 din cauza unei accidentari. A fost dorit de AC Milan, dar transferul nu s-a realizat din cauza regimului comunist.Dupa incheierea activitatii de jucator, in 1988, a devenit antrenor, la zeci de echipe din Romania, Asia si Africa, in strainatate castigand numeroase trofee, printre care si Liga Campionilor Africii. Avea 62 de ani.Fostul fundas a jucat pentru Steaua in anii '60 si '70, dar si pentru Poli Timisoara si Petrolul Ploiesti. Are un titlu de campion cu ros-albastrii, castigat in 1968, iar in nationala Romaniei are 22 de prezente. De asemenea, a evoluat la Olimpiada din Tokio, din 1964, cand echipa nationala a ajuns in sferturile de finala. Avea 77 de ani.