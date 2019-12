Sa ne amintim de ei: Romani celebri care ne-au parasit in 2019

Ziare.

Mihai Constantinescu, Tamara Buciuceanu, Florin Halagian sau Leo Iorga se numara printre cei care ne-au parasit in acest an.In aceste zile in care ne pregatim de trecerea in noul an, sa ne amintim de cei pe care i-am pierdut in ultimele 12 luni.Prof. univ. dr. George Litarczek este cel care a intemeiat specialitatea anestezie terapie-intensiva (ATI) in tara noastra. Litarczek s-a nascut in 1925 in SUA, la Boston, dar a studiat si lucrat in Romania. Prin mana lui au trecut nu numai puternicii Romaniei, de la Elena Ceauseascu si Gheorghe Gheorghiu Dej, ci si straini, precum fratele lui Kim Ir Sen. Avea 94 de ani.Creatoarea de moda a murit intr-un azil de batrani, unde era internata de cativa ani. In urma cu mai multi ani, Zina Dumitrescu a fost diagnosticata cu Alzheimer.Pe numele real Zenobia Bogos, Zina Dumitrescu s-a nascut in Ismail, pe atunci Regatul Romaniei, in prezent Republica Moldova. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, familia celei care era supranumita de manechine si colegii de showbiz "mama modei din Romania" s-a mutat la Pitesti.La 30 de ani, a devenit directorul executiv al Casei de Moda Venus din Bucuresti. A contribuit la lansarea carierei mai multor modele devenite celebre, precum Eugenia Stefan (Janine), Romanita Iovan, Bianca Brad, Dana Savuica sau Catalin Botezatu. Avea 82 de ani.Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident de masina, care a avut loc in judetul Constanta, la iesirea din Sacele spre Navodari. Procurorii au precizat ca autovehiculul condus de Razvan Ciobanu a parasit partea carosabila in zona localitatii Sacele, a rulat aproximativ 850 de metri si apoi s-a rasturnat din cauza denivelarilor. Se pare ca Ciobanu consumase alcool si droguri inaintea accidentului. Avea 43 de ani.Actrita, director artistic al Teatrului National "I.L. Caragiale" Bucuresti, era nepoata fostului scriitor si om politic Octavian Goga. A fost, printre altele, presedinta de onoare a Fundatiei Culturale "Zilele Octavian Goga" si membra a Senatului UNITER, si absolventa a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti, promotia 1964. Avea 77 de ani.Remus Opris a fost vicepresedinte PNTCD si deputat in trei legislaturi. Potrivit unui comunicat al doctorului Serban Bubenek, "corpul medical din Romania ii datoreaza lui Remus Opris initierea, sustinerea si adoptarea Legii Nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, lege care a scos profesia de medic de sub tutela statului si i-a redat statutul de profesie liberala". Avea 60 de ani.Florina Cercel a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in 1964. De-a lungul carierei de actrita, a jucat la Teatrul Dramatic de Stat din Galati (1964-1965), Teatrul National din Timisoara (1965-1973) si Teatrul National din Bucuresti (din 1972).Actrita a jucat si in numeroase filme, dintre care amintim "Iarna bobocilor", "Eu, tu, si... Ovidiu", "Crucea de piatra", "O soacra de cosmar" sau "Femeia din Ursa Mare". In ultimii ani, Florina Cercel a interpretat roluri si in telenovelele romanesti "Inima de tigan", "Regina" si "Aniela". Avea 76 de ani.Halagian a avut o cariera indelungata ca antrenor, activand intre 1972 si 2011. El a fost antrenor la echipe precum FC Arges, Olt Scornicesti, Steaua, Universitatea Craiova, Victoria, Dinamo, Inter Sibiu, FC National, FCM Bacau, FC Brasov, Ceahlaul, Gloria Bistrita si Dacia Mioveni. Ultima echipa pe care a antrenat-o a fost Gloria Bistrita, in 2011. De atunci, el s-a retras acasa, la Pitesti.Halagian ramane in istoria fotbalului romanesc pentru celebra sapca cu Chicago Bulls, pe care o purta la meciuri deoarece considera ca ii poarta noroc. Totodata, el a avut un rol important si in formarea echipei Stelei, care in 1986 a castigat Cupa Campionilor Europeni, si a castigat cele doua titluri de campion ale lui FC Arges. Avea 80 de ani.Alpinistul Zsolt Torok a dobarat mai multe recorduri in alpinismul romanesc si mondial. El a fost gasit mort in zona Varfului Negoiu, dupa ce ar fi alunecat pe pietrele ude.In 2016, Zsolt Torok a urcat cinci varfuri in Himalaya, iar in trei dintre ascensiuni i-a fost alaturi Vlad Capusan. Cei doi au realizat in 2016 in Himalaya doua premiere nationale si o premiera mondiala, in acest caz fiind primii oameni care au ajuns pe Peak 5 din regiunea Makalu, un munte inalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat de nimeni pana in acel moment, in conditiile in care varful a fost deschis ascensiunii in 2003.In 2013, Zsolt Torok a condus expeditia romaneasca ce a ajuns pe Nanga Parbat, 8.126 de metri, considerata cea mai mare performanta in alpinismul romanesc. Zsolt Torok este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati alpinsti romani la nivel mondial, realizator al mai multor premiere. Printre altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereti, Trilogia Alpilor si pe K2. Avea 46 de ani.Regizorul, care era directorul general al Teatrului Bulandra si fiul lui Iurie Darie, suferea de cativa ani de ciroza hepatica. El a absolvit in 1983 Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "IL Caragiale" Bucuresti. Avea 60 de ani.Doamna teatrului romanesc s-a nascut la Tighina (Republica Moldova), la 10 august 1929. A urmat, intre 1948-1951, cursurile Institutului de Teatru "Vasile Alecsandri" din Iasi. In ultimul an s-a transferat la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, pe care l-a absolvit in 1952 (clasa profesorului Ion Baltateanu).In cei peste 65 de ani de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucuresti, precum Teatrul Giulesti (actualul Odeon, unde a debutat in piesa "Marfa din Makkar"), Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul National "I.L. Caragiale" sau Teatrul de Opereta, intr-o serie de roluri, principale sau secundare, indragite de public.Si-a imprumutat vocea unor personaje faimoase in animatii si a jucat in numeroase spectacole radiofonice si de televiziune, potrivit Agerpres . Avea 90 de ani.Mihai Constantinescu a absolvit Scoala Populara de Arta in 1972 si Institutul de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, in 1973. A avut o cariera de peste jumatate de secol, iar printre cantecele interpretului de muzica usoara se numara "O lume minunata" si "Iubiti si cainii vagabonzi". Avea 73 de ani.Fostul solist al Compact a avut o cariera de peste 30 de ani, facand parte din trupele Cargo, Compact B, Pacifica, Schimbul 3, Pact by Leo Iorga & Adi Ordean. In afara de "Dupa ani si ani", vocea sa se mai identifica cu piese precum "Singur in noapte", "Sa te gandesti la mine", "Trenul pierdut" si "Cine esti tu oare?". Era grav bolnav de cancer si avea 54 de ani.Fost ministru in mai multe Guverne ale Romaniei, dar si presedinte al Consiliului Judetean Caras, Frunzaverde a fost de profesie inginer metalurgist. Politicianul s-a retras din viata politica dupa ce a fost condamnat in 2016 in dosarul "Voturi pentru Iohannis", primind doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat de DNA ca si-ar fi folosit influenta de presedinte al forului judetean pentru a aduce un numar mai mare de voturi pentru Klaus Iohannis in timpul campaniei prezidentiale din 2014. Avea 59 de ani.Fost ministru in Guvernele Roman, Ciorbea si Nastase, Niculescu Duvaz a fost si deputat in perioada 1990 - 2016. A absolvit Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, in 1977. Avea 70 de ani.