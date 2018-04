Scriitorul Darie Novaceanu a murit la Madrid

Ziare.

Nascut la Crasna, in judetul Gorj, pe 3 mai 1937, Darie Novaceanu a publicat peste 70 de volume, in Spania, Mexic si Romania, majoritatea acestora fiind de poezie.A realizat primele traduceri in limba romana din operele literare ale lui Juan Ramon Jimenez, Antonio Machado si Federico Garcia Lorca. De asemenea, a tradus din operele lui Felix Grande, Jose Manuel Caballero Bonald, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barralt, Jose Angel Valente, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Gabriel Garcia Marquez, Octavio Paz, Jose Lezama Lima, Hugo Gutierrez Vega, Jose Emilio Pacheco si Heberto Padilla.A fost membru al Academiei Regale Spaniole si a fost recompensat cu Premiul National al Spaniei pentru volumul "Luis de Gongora y Argole. Polifem si Galateea".De asemenea, a fost primul director al cotidianului Adevarul dupa Revolutia din 1989.In timpul mandatului de ambasador al Romaniei in Spania, a desfasurat o intensa activitate de promovare a valorilor culturale romanesti, potrivit sursei citate.