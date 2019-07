Semnal de alarma de la Salvamont: 15 oameni au murit pe munte in luna iunie

Ziare.

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania (A.N.S.M.R.) si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea, pe luna iunie, a celor 42 de structuri judetene sau locale salvamont din cele 24 de judete cu activitate de salvare montana din Romania.Zi de zi, intre 250 si 300 de salvamontisti s-au aflat la datorie in zonele montane cu afluenta turistica mare, in zonele de practicare intensiva a sporturilor montane, in punctele medicale si de interventie din aproximativ 90 de posturi si baze salvamont."In aceasta perioada salvamontistii au fost solicitati sa intervina in 996 actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, actiuni in care au fost salvate 1.102 de persoane.Dintre acestea, 422 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanta, iar 16 persoane elicopterelor de salvare SMURD-IGAV. Totodata, 15 persoane au decedat pe munte", se arata intr-un comunicat de presa.In aceste conditii, Salvamont Romania trage un semnal de alarma si lanseaza in randul iubitorilor de munte campania "Vara 2019 - vara responsabilitatii pe munte", prin care se doreste reducerea numarului de accidente montane.A.G.