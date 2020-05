Sibiu: Un barbat cu coronavirus s-a spanzurat in spital

Ziare.

Barbatul a fost diagnosticat cu COVID-19 si s-ar fi spanzurat, potrivit unor surse citate de Mediafax.Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Sibiu a transmis intr-un comunicat de presa ca in cauza nu exista suspiciuni privind vreo infractiune cu violenta."In fapt, la data de 11 mai, in jurul orei 04:20, un cadru medical a sesizat telefonic Politia Municipiului Sibiu cu privire la faptul ca un pacient a fost gasit decedat in interiorul unui grup sanitar.Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, insotita de un medic legist, a constatat decesul.In cauza nu exista suspiciuni cu privire la savarsirea vreunei infractiuni cu violenta. Cercetarile in acest caz sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", conform sursei citate.Barbatul avea domiciliul in judetul Mehedinti, fiind internat dintr-un centru pentru varstnici.