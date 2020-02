Sotia unui deputat de la Chisinau si-ar fi sufocat bebelusul intr-un hotel din Iasi

Ziare.

Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi Angel Agache, deputat al Partidului Democrat in Republica Moldova.Femeia are 35 de ani si ar fi stat in pat peste copil, sufocandu-l.Politistii ieseni au deschis dosar penal in acest caz pentru ucidere din culpa.Incidentul s-a petrecut la un hotel din Iasi, unde femeia era cazata impreuna cu sotul ei."IPJ Iasi a fost sesizat de o femeie de 35 ani, cu privire la faptul ca s-a cazat la Hotel International din Iasi impreuna cu sotul sau de 44 ani si copilul de sase luni, iar pe timpul noptii, in timp ce dormeau, mama a stat in pat peste minor, sufocandu-l. Acestia sunt cetateni moldoveni. Se fac cercetari pentru ucidere din culpa", au precizat reprezentantii Politiei judetului Iasi."Va fi inregistrat dosar pentru moarte suspecta. Cercetarile vor fi efectuate de sectia de politie competenta teritorial, sub supravegherea Parchetului", a declarat Monica Palaghia, prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.