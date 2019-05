Sotia unui preot, profesoara de religie, a murit dupa ce s-a aruncat din ambulanta cu care era dusa la spital

Ziare.

Femeia de 41 de ani, sotie de preot, era profesoara de religie la un liceu din Bacau.Potrivit medicului Georgiana Andronic, din cadrul Serviciului de Ambulanta Bacau, femeia de 41 de ani"In jurul orei 02.30 a venit un apel la 112, pentru o persoana cam agitata, care a intrat cu masina intr-un gard, pe Calea Moldovei, din municipiul Bacau. S-a deplasat la fata locului un echipaj, asistent cu ambulantier, care a preluat pacienta de la echipajul de Politie, asezand-o in ambulanta. In timp ce se deplasa spre spital sisi si-a produs un traumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de constienta. Pacienta a fost transportata la Spitalul Judetean Bacau, de aceeasi ambulanta. A decedat la spital, dimineata", a declarat, miercuri, Georgiana Andronic, medic in cadrul SAJ Bacau.Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate cine este vinovat pentru decesul femeii."La acest moment este o ancheta in desfasurare. Politistii desfasoara activitati de cercetare in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor producerii evenimentului", a precizat Catalina Cretu, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau.