Tamara Buciuceanu va fi inmormantata azi la Cimitirul Sfanta Vineri

Ziare.

com

Sicriul a fost depus in cursul zilei de joi la Teatrul Bulandra - Sala "Toma Caragiu", potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii institutiei de cultura.Vineri, la ora 9:30, sicriul va fi dus la Biserica Sf. Gheorghe Nou, actrita urmand sa fie inmormantata, in aceeasi zi, la Cimitirul Sfanta Vineri din Bucuresti, a precizat, pentru Agerpres, directorul Teatrului Metropolis, George Ivascu."A plecat dintre noi poate omul Tamara, actrita a ramas si va fi aici mereu cu reverberanta celui mai molipsitor ras din lume, in inimile si sufletele noastre, astazi, insa, atat de triste", a spus George Ivascu intr-un comunicat.Ivascu a amintit si de aniversarea din urma cu un an a marii actrite si de ideea de a-i dedica o seara de gala."Pornit de mic copil intr-o lume de visare, am creat un joc subtil de credinta si incantare. Si de-as fi azi intrebata ce altceva as vrea sa fac, zic ca as lua-o inca o data, si inca o data de la cap. Si cand nu veti mirosi flori de camp pe scena seara, poate va veti intreba atunci unde o fi plecat Tamara", a spus Tamara Buciuceanu la gala aniversara de atunci organizata la Teatrul Metropolis.Actrita Tamara Buciuceanu a murit marti , la varsta de 90 de ani.