Tragedie in Spania: O fetita din Romania s-a inecat, alta este in stare grava, dupa ce a incercat sa isi salveze prietena

Politistii sustin ca prima fetita a cazut din neatentie in lacul Trasona din Asturia, nordul Spaniei, unde venise pentru a participa la o petrecere din apropiere.Ambele fetite au fost scoase din apa de un ofiter de politie la pensie care se afla intr-o canoe si care a incercat sa le resusciteze pana la sosirea serviciilor de urgenta.Cele doua fetite se aflau la o petrecere cand s-au indepartat si au mers pana pe malul lacului, iar una dintre ele a alunecat. A doua fetita a sarit sa o salveze, dar nu a reusit.Ambele fetite sunt de nationalitate romana si traiesc in Spania, una in Oviedo si cealalta in Pravia.Ele au fost transportate de urgenta la Spitalul universitar central din Asturia, unde fetita de 11 ani a murit.Fetita de zece ani este inca internata in spital, in stare grava.Fetitele se aflau alaturi de parintii lor in zona de agrement de langa lac si au disparut in jurul orei 20.30.Adultii au crezut ca fetitele au plecat sa se racoreasca in apele lacului, aflat la cativa metri departare, dar nu si-au dat seama ca malul, pe care nu il puteau vedea din zona in care se aflau, era alunecos.Mai multe rude care se aflau in stare de soc dupa tragedie au avut nevoie de ajutorul politiei, noteaza The Sun.Cu numai patru zile inainte, un pescar, tot de origine romana, s-a inecat in aceeasi zona dupa ce a intrat in apa pentru a-si recupera undita.